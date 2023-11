Le partite di Serie A di oggi

infortunati

Loftus-Cheek è tornato a lavorare in gruppo: una buona notizia per Pioli che punta ad averlo al meglio contro il Psg, così come Pulisic. Chukwueze salterà le prossime due sfide, ma potrebbe tornare col Lecce prima della sosta. Stop più lunghi per Kalulu e Pellegrino. Di seguito il punto sull'infermeria rossonera LE ULTIME SUGLI INFORTUNI IN CASA MILAN