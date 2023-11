Dove vedere Napoli-Empoli

La partita tra Napoli ed Empoli, valida per la 12^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 12 novembre alle 12.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Federico Zancan, commento di Nando Orsi; a bordocampo Massimo Ugolini e Francesco Modugno. Dalle 11.30 e dalle 14.30 appuntamento con 'La Casa dello Sport-Day' , in studio Giorgia Cenni in compagnia di Marco Bucciantini e Giancarlo Marocchi. Inoltre, collegamenti continui per tutto il weekend con Torino dove si terrà la 54^edizione delle Nitto ATP Finals.

I numeri di Napoli e Empoli

Nessun pareggio nelle ultime nove gare di Serie A tra Napoli ed Empoli: sei successi campani (inclusi i due dello scorso campionato) e tre toscani; i partenopei hanno vinto per 2-0 entrambe le gare contro l’Empoli nel torneo 22/23 e non hanno mai ottenuto tre clean sheets di fila contro questa avversaria nella competizione. Sette vittorie casalinghe, un pareggio e due successi ospiti nelle 10 gare di Serie A giocate tra Napoli ed Empoli in terra campana: in ben otto di queste gare, la formazione partenopea ha segnato almeno due reti. Il rendimento del Napoli in questo campionato è molto differente tra casa e trasferta: lontano dal Maradona gli Azzurri viaggiano a 2,33 punti di media in sei partite, in casa la media si abbassa a 1,4 in cinque gare. L’Empoli ha stabilito il suo nuovo record di sconfitte (otto) nelle prime 11 giornate di campionato: solo in altre tre circostanze i toscani avevano raccolto sette o meno punti in questa fase del torneo di Serie A (2003/04, 2016/17 e 2018/19, tre stagioni chiuse con la retrocessione in Serie B). Il Napoli ha raccolto 21 punti finora: da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), solo una formazione è riuscita a vincere lo Scudetto pur collezionando 21 o meno punti nelle prime 11 partite di un massimo campionato (la Juventus 2015/16, che era a quota 15 a questo punto del torneo).