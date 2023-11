L'ex esterno destro del Napoli, uno dei fedelissimi del primo ciclo di Mazzarri in Azzurro, commenta in diretta su Sky Sport 24 la scelta del presidente De Laurentiis di riaffidare la panchina del Napoli all'allenatore toscano. "Lo conosco molto bene, per me lui è stato molto importante, per la crescita umana e calcistica. Ci vorrà tempo, la sosta lo aiuterà molto". Guarda il video

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA’