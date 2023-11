A una settimana dalla sfida più attesa della serie A, Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri si godono un weekend di riposo. Archiviata la pausa nazionali, sarà un countdown vertiginoso verso la partita dell’Allianz: prima contro seconda, Inter contro Juventus. Una sfida tra due allenatori che si conoscono molto bene. E curiosamente entrambi in passato sono stati vicini – anzi vicinissimi – alla panchina dell'avversario.

Allegri sfida Inzaghi: i precedenti in numeri

Sarà il faccia a faccia complessivo numero 17 quello tra Simone e Max. Nove vittorie a favore dell’allenatore della Juventus contro le 5 del nerazzurro, oltre a tre pareggi. Allegri nettamente in vantaggio negli scontri diretti in campionato (11 in tutto, 8 vittorie a 2 per lui, con un pareggio), mentre Inzaghi conduce 2-0 nei precedenti di Supercoppa, con ben due trofei vinti contro Max. Ma se guardiamo solo all’esperienza sulla panchina nerazzurra per Simone Inzaghi, sono 4 le vittorie contro Allegri, e due le sconfitte, e cioè le ultime due in campionato: tra l’Allianz (12 mesi fa, vinse la Juve con gol di Rabiot e quel Fagioli che guarderà la partita dalla tribuna causa squalifica per il caso scommesse) e San Siro con l’1-0 firmato da Kostic. In assoluto l'ultima volta che si sono affrontanti in Coppa Italia, lo scorso aprile, ha festeggiato Inzaghi. Numeri e statistiche che tra una settimana si aggiornano, Inter e Juve si giocano un pezzo di scudetto.