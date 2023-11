Obiettivo Inzaghi: dare un segnale al campionato

Quella di Torino sarà una sfida speciale anche per Simone Inzaghi , che nella gara con la Juventus vorrà provare a dare un segnale al campionato oltre che legittimare il primo posto in classifica. La tradizione non è favorevolissima a livello di media punti: con i bianconeri, in almeno 15 confronti disputati , però proprio sulla panchina dell'Inter sono arrivati i risultati migliori con quattro vittorie in otto confronti , tra cui una in finale di Supercoppa e una di Coppa Italia. Insomma, nel confronto secco Inzaghi non ha mai fallito l'appuntamento .

Miglior attacco, miglior difesa, miglior rendimento in difesa

Un po' come l’approccio propositivo di una squadra passata sempre in vantaggio nelle 12 partite fin qui disputate per quello che è ampiamente il miglior attacco del campionato. O il rendimento in trasferta di un'Inter che, fino ad oggi, le partite lontano dal Meazza le ha vinte tutte e non in maniere banale: più di due gol di media a gara, 12 reti fatte in totale e soltanto una incassata. Insomma una dimostrazione di forza e solidità di quella che è anche la miglior difesa del campionato. In un reparto in cui le assenze di Pavard e Bastoni sono tutto fuorché banali e anzi impongono scelte obbligate e rotazioni limitate. Ma certi imprevisti nella stagione li puoi anche mettere in conto, come la difficoltà di una sfida con la Juventus in cui Inzaghi e l’Inter proveranno a fare un ulteriore salto in avanti in termini di punti, classifica e fiducia nella prima di tre trasferte in una settimana diverse e molto complicate.