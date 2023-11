Qualche dubbio per Inzaghi, ancora a caccia della prima vittoria: in porta non c'è Ochoa, Costil al suo posto. In avanti Ikwuemesi sarà il terminale offensivo, con Candreva e Dia alle sue spalle: qualche problema per il senegalese, che non preoccupa anche se si potrebbe pensare alla via della prudenza. Sarri pronto a lanciare Immobile dal 1', con lui Felipe Anderson e Pedro favorito su Isaksen: Zaccagni al massimo in panchina

PROBABILI FORMAZIONI: I 'CAMPETTI'