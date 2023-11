Nerazzurri in vetta a +2 sulla Juve dopo il derby d'Italia, 1-1 commentato da Simone Inzaghi: "Ci prendiamo il pareggio, non è semplice segnare a loro. Non avrei firmato per il punto perché volevamo vincere". Il parallelo con la sfida dello scorso campionato: "Match identico ma perso nonostante avessimo creato ancora di più". E sui prossimi impegni: "Siamo in emergenza, cambierò qualcosa a Lisbona. Spero di recuperare Sanchez" SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

Il derby d'Italia non cambia la situazione ai piani altissimi della classifica. Finisce 1-1 allo Stadium, pareggio dell'Inter capolista che allunga a 7 la striscia di gare utili consecutive e resta a +2 sulla Juventus. Ne ha parlato Simone Inzaghi nel post-partita: "Ci prendiamo il pareggio, non è semplice fare gol alla Juve che si difende bene. Siamo rimasti concentrati, grandissimo gol con un’ottima giocata. Sul loro vantaggio dovevamo fare meglio: il pallone era nostro, dovevamo chiudere il tiro di Vlahovic. Nel secondo tempo non abbiamo creato molto. La Juve è un’ottima squadra, ma non avrei firmato alla vigilia per il pari perché si voleva vincere".

"L'anno scorso così l'abbiamo persa" Interessante il parallelo con il derby dell’Italia dello scorso campionato: "La squadra ha fatto quello che doveva fare. È stata una partita identica all’anno scorso, ma l’avevamo persa nonostante avessimo creato di più. C’è sempre un avversario di fronte, ma siamo venuti a Torino contro la seconda in classifica per fare una partita di padronanza. In svantaggio diventa ancora più difficile". E sulla condotta del match: "Si è verificato quello che avevamo prospettato. Juve in attesa e pronta a ripartire, in mezzo alle linee potevamo trovare spazi ma era molto difficile. Calhanoglu non era marcato a uomo. Spazi stretti, difficile trovare linee di passaggio". approfondimento Lautaro risponde a Vlahovic: Juventus-Inter 1-1

"Siamo in emergenza" La Juve è la più credibile delle inseguitrici? "Sono tutte squadre importanti - sostiene Inzaghi -, Milan e Napoli sono costruite per stare davanti. E ce ne sono altre che possono farsi sotto". Questa Inter può gestire la stagione in questo momento? "Abbiamo una settimana difficile con Benfica e Napoli, ci mancano giocatori. Cuadrado è appena tornato, Dumfries non è al meglio e poi ci sono gli infortunati. Siamo in emergenza, giochiamo tanto e dobbiamo risolvere qualche problema. Ho la fortuna di avere ragazzi disponibili. Rotazioni a Lisbona verso il Napoli? Ne abbiamo viste sempre, quando giochiamo tre volte a settimana le ho sempre fatte. Spero di recuperare Sanchez, mentre saranno ancora out Bastoni e Pavard". approfondimento Vlahovic si rialza: le pagelle di Juventus-Inter