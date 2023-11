Dove vedere Juventus-Inter

La partita tra Juventus e Inter, valida per la 13^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 26 novembre alle 20.45 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juve e Inter

La Juventus è la squadra che ha vinto più sfide contro l’Inter nella storia della Serie A (87 su 180), almeno 33 successi in più di qualsiasi altra. La Juventus ha vinto ben cinque delle ultime otto gare di Serie A contro l’Inter (un pari, 2 sconfitte), tra cui le due più recenti senza subire gol; l’ultima volta in cui i bianconeri hanno registrato almeno tre successi consecutivi tenendo la porta inviolata contro i nerazzurri in campionato è stata nel 1977, con Giovanni Trapattoni allenatore. L’Inter non ha trovato il successo in 15 delle ultime 17 trasferte contro la Juventus in campionato (4 pari, 11 sconfitte) e in nove di queste non ha trovato la via del gol. Questa è la prima volta nella storia della Serie A in cui Inter e Juventus si affrontano con almeno 29 punti a testa prima della 14^ giornata di campionato; al massimo queste due formazioni si erano scontrate a questo punto della stagione con 24 o più punti ciascuna (27 per i nerazzurri e 24 per i bianconeri nel 2008/09 alla 13^ giornata, mentre ne avevano rispettivamente 24 e 28 all’11ª del 2012/13 – in entrambe le occasioni ha vinto la formazione meneghina). La Juventus ha vinto ben quattro delle ultime sei sfide contro la capolista a inizio giornata di Serie A (2 sconfitte), ciascuno di questi successi è arrivato contro un’avversaria milanese: solo in uno di questi casi la vittoria ha permesso ai bianconeri il sorpasso e primo posto in classifica, il 6 ottobre 2019 proprio contro l’Inter, con Maurizio Sarri in panchina. L’Inter ha vinto 10 dei 12 match di questo campionato (1 pari, 1 sconfitta), in tutta la sua storia in Serie A solo due volte è riuscita a trovare 11 successi nelle prime 13 partite di una singola stagione: nel 1950/51 e nel 2019/20, entrambi i tornei chiusi tuttavia in seconda posizione. Solo il Nizza (quattro) ha subito meno gol di Inter (sei) e Juventus (sette) nei cinque grandi campionati europei in corso; nella scorsa stagione di Serie A dopo le prime 12 gare le reti incassate dai bianconeri erano esattamente le stesse (sette), mentre i nerazzurri ne contavano ben 11 in più (17).