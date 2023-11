Dove vedere Bologna-Torino

La partita tra Bologna e Torino, che chiude la 13^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 27 novembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Antonio Nucera; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Paolo Aghemo e Marco Nosotti. Dalle ore 20 e dalle 22.40 appuntamento con La Casa dello Sport Night in studio: Mario Giunta, Fabio Tavelli, Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi in collegamento da Bologna.

I numeri di Bologna e Torino

Il Torino è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto sfide contro il Bologna nel massimo campionato (3 vittorie, 4 pareggi), l’unico successo rossoblù nel periodo è un 2-1 arrivato nella sfida d’andata della scorsa Serie A, con i gol di Orsolini e Posch, dopo il vantaggio iniziale firmato da Lukic. Il Bologna è imbattuto da sette partite casalinghe contro il Torino in Serie A, anche se ha vinto solo due di queste (5 pareggi), l’ultimo successo dei granata contro i rossoblù al Dall’Ara nel torneo risale al 16 aprile 2016, 1-0 con una rete di Andrea Belotti. Il Torino ha segnato almeno una rete in ciascuna delle ultime 12 gare contro il Bologna disputate nei gironi d’andata di Serie A, nel periodo i granata hanno registrato sette successi, tre pareggi e due sconfitte. Con un successo, il Torino (2997) può diventare l’ottava squadra in grado di totalizzare 3000 punti in Serie A, dopo Juventus, Inter, Milan, Roma, Fiorentina, Lazio e Napoli. Il Bologna ha vinto tutte le ultime tre gare casalinghe in Serie A, dopo che aveva ottenuto appena un successo nelle sette precedenti (5 pari, 1 sconfitta); l’ultima volta in cui i rossoblù hanno registrato più vittorie interne di fila nella competizione è stata tra marzo e agosto 2019 (otto, con Sinisa Mihajlovic in panchina). Il Torino ha pareggiato l’ultima gara di campionato (1-1 contro il Monza), l’ultima volta in cui i granata hanno registrato due pareggi di fila in Serie A è stata tra novembre 2022 e gennaio 2023 (tre in quel caso). Il Bologna ha ottenuto 18 punti in 12 match di questo campionato (4 vittorie, 6 pari, 2 sconfitte): l’ultima stagione di Serie A in cui ne ha totalizzati di più dopo le prime 13 partite giocate è stata nel 2002/03 (23 in quell’occasione).