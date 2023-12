Le probabili formazioni di Sassuolo-Roma

Mourinho conferma la coppia Dybala-Lukaku e ritrova dall'inizio alcuni titolari al Mapei Stadium: c'è Pellegrini a centrocampo, reparto dove torna Cristante vista la presenza di Mancini in difesa. Dionisi con l'ex Vina e un dubbio: Thorsvedt, Bajarami e Castillejo in corsa per una maglia. Diretta domenica alle 18 sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

