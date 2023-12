Dove vedere Torino-Atalanta

I numeri di Torino e Atalanta

Il Torino ha perso cinque delle ultime sette gare contro l’Atalanta in Serie A, subendo una media di 3,6 gol a incontro (2 pari); nelle precedenti 12 sfide contro i nerazzurri, i granata avevano perso solo due volte (6 vittorie, 4 pareggi). L’Atalanta ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro il Torino: non è riuscita a ottenere più successi esterni consecutivi contro una singola avversaria nella sua storia nella competizione. Tra le 11 formazioni che il Torino ha affrontato almeno 100 volte in Serie A, l’Atalanta è quella contro cui ha perso meno gare nella competizione (26 sconfitte in 108 precedenti). L’Atalanta non ha trovato il successo in nessuna delle ultime tre gare di campionato (1 pareggio, 2 sconfitte), dopo aver vinto quattro delle sei precedenti (1 pari, una sconfitta); l’ultima volta che la squadra bergamasca ha giocato più partite di fila in Serie A senza vincere è stata tra febbraio e marzo 2023, con Udinese e Napoli all’interno della serie. Il Torino ha ottenuto solo otto punti nelle ultime otto giornate di Serie A, più solo di Salernitana (cinque), Lecce (quattro) e Verona (due) nello stesso periodo; in questo parziale di otto gare i granata non hanno trovato la rete in cinque occasioni, tante volte quante nelle precedenti 25 partite di campionato. Tra le squadre che hanno perso almeno otto trasferte nel 2023 nei cinque grandi campionati europei, nessuna ha segnato più reti fuori casa rispetto all’Atalanta (29, come il Sassuolo) – sette vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte in questo anno solare per i bergamaschi.