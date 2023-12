La settimana di Juventus-Napoli che si è aperta con gli abbracci tra Giuntoli, De Laurentiis e Spalletti al Galà del calcio di Milano , continua con le buone notizie che arrivano dalla Continassa . Rugani e anche Locatelli sono di fatto recuperati. E se per il difensore c’erano da smaltire le scorie di un’influenza, per il centrocampista c’è il dolore al costato che sta condizionando prestazioni e partite. Ma per la grande sfida dello Stadium di venerdì contro il Napoli , cresce l’ottimismo di vederlo protagonista fin dall’inizio.

Juve-Napoli, dalle sfide scudetto a Chiesa

La gara con il Napoli ha segnato le sfide scudetto della maggior parte dei 9 anni di successi bianconeri consecutivi, e che lo scorso anno di fatto invece ha certificato in anticipo il tricolore per la squadra di Spalletti. Lo stesso Spalletti che oggi con la nazionale sarà osservatore speciale di Juve-Napoli, dopo aver rimotivato nelle settimane scorse uno dei suoi pupilli azzurri. Quel Federico Chiesa che ha ritrovato il gol in nazionale ma che manca all’appello con la Juve da fine settembre. Troppo tempo per un giocatore del suo peso specifico. Lui che al Napoli ha già fatto gol allo Stadium. Era il 6 gennaio del 2022, pochi giorni prima di infortunarsi e fermarsi praticamente per un anno. Altri anni, un altro Chiesa. Oggi Allegri gli chiede prestazioni e gol. Per non lasciar scappare l’Inter, per tenere lontano il Napoli dalla zona Champions. Per vedere a fine partita altri abbracci.