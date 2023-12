Danilo è pronto?

"Devo ancora decidere tra Danilo e Alex Sandro, credo spezzerò la partita di entrambi. Siamo tutti in ottime condizioni fisiche e mentali. Ora c'è euforia dopo Inter e Monza, ma per noi la cosa più importante è chiarire gli obiettivi. Dobbiamo crescere come singoli e squadra, senza esaltarsi e migliorandoci ogni giorno. Facciamo un passetto alla volta. Domani sarà una partita complicata, in trasferta hanno fatto 17 punti e nelle ultime sette partite contro il Napoli la Juve ha vinto solo una volta"