Dove vedere Inter-Udinese

I numeri di Inter e Udinese

L’Inter ha perso solo una delle ultime 11 sfide contro l’Udinese in Serie A (8 vittorie, 2 pareggi), sconfitta arrivata nel match d’andata dello scorso campionato, 3-1 il 18 settembre 2022; più in generale, i nerazzurri hanno trovato 13 successi nelle 17 gare più recenti contro i friulani nella competizione (2 pari, 2 sconfitte). L’Udinese ha trovato il gol in ciascuna delle ultime tre gare di Serie A contro l’Inter (1 vittoria, 2 sconfitte), dopo che non era riuscita a segnare ben sette volte nelle precedenti otto partite contro i nerazzurri in campionato. L’Inter ha vinto le ultime cinque partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A e non ha mai registrato più successi interni nella competizione contro questa avversaria (cinque anche tra il 1984 e il 1989). Con 12 punti nelle prime 14 gare in campionato, questo è il peggior avvio per l’Udinese in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria; i friulani hanno sempre collezionato almeno 13 punti dopo le prime 15 gare giocate dal 1994/95 nella competizione. L’Inter ha ottenuto 35 punti in questa Serie A: potrebbe toccare quota 38 punti dopo le prime 15 gare in un singolo massimo campionato per la quarta volta nella competizione (considerando tre punti a vittoria da sempre), dopo il 2006/07 (39), il 2017/18 (39) e il 2019/20 (38). L’Inter ha registrato una differenza tra gol fatti (33) e subiti (sette) di +26 dopo le prime 14 gare stagionali in questo campionato e non ha mai fatto meglio a questo punto di un torneo di massima serie (+26, frutto di 38 gol segnati e 12 subiti, anche nel 1933/34).