Dove vedere Cagliari-Sassuolo

I numeri di Cagliari e Sassuolo

Dopo essere rimasto imbattuto per 10 gare consecutive contro il Cagliari in Serie A (3 vittorie, 7 pareggi), il Sassuolo ha perso la sfida più recente di campionato contro i sardi - il 16 aprile 2022 (1-0, con gol di Alessandro Deiola). Inoltre, quella sarda è la squadra contro cui i neroverdi hanno pareggiato più match (10) nel massimo torneo. Il Cagliari ha perso soltanto uno degli otto confronti casalinghi contro il Sassuolo in Serie A: quello per 0-1, del 20 settembre 2017, grazie alla rete su rigore di Alessandro Matri); tre vittorie dei sardi, compresa l’ultima dell’aprile 2022, e quattro pareggi completano il quadro. Le due vittorie conquistate dal Cagliari in questo campionato sono arrivate entrambe in gare casalinghe (contro Frosinone e Genoa); gli isolani non hanno perso alcuna delle ultime tre partite di Serie A all’Unipol Domus (2 vittorie, 1 pari) e non restano imbattuti per più match interni consecutivi nella competizione da settembre-dicembre 2019 (sei in quel caso), con Rolando Maran in panchina. Il Sassuolo ha vinto due delle ultime quattro trasferte di campionato (1 pareggio, una sconfitta) - dopo essere rimasto a secco di vittorie nelle precedenti sette (1 pari, 6 sconfitte); gli emiliani potrebbero infilare due successi esterni consecutivi in Serie A per la prima volta da febbraio-marzo scorso (contro Lecce e Roma). Il Sassuolo subisce gol da 22 partite di fila in campionato: già record negativo per i neroverdi in Serie A. Più in generale, invece, soltanto il Livorno vanta una serie aperta più lunga di gare (27) con gol al passivo nel massimo campionato rispetto agli emiliani (22 appunto).