Gli esami effettuati dall'attaccante argentino hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra. L'attaccante tornerà nel 2024: l'obiettivo è averlo a disposizione per la sfida contro l'Atalanta del 7 gennaio. L'ex Juve sarà costretto a saltare la sfida contro il suo passato in programma il 30 dicembre, oltre al big match col Napoli della settimana precedente

Gli esami a cui è stato sottoposto Paulo Dybala hanno confermato una lesione al flessore della coscia sinistra. L'argentino resterà fuori per almeno tre settimane e tornerà a disposizione di Mourinho nel 2024. L'attaccante ex Juve salterà lo Sheriff in Europa League e poi Bologna, Napoli, Juventus in Serie A, oltre alla Cremonese in Coppa Italia. La Joya potrebbe tornare a disposizione il 7 gennaio contro l'Atalanta ma ovviamente bisognerà valutare le sue condizioni giorno per giorno.

Le partite che non giocherà Dybala

Roma-Sheriff (Europa League, 14 dicembre)

Bologna-Roma (Serie A, 17 dicembre)

Roma-Napoli (Serie A, 23 dicembre)

Juventus-Roma (Serie A, 30 dicembre)

Roma-Cremonese (Coppa Italia, 3 gennaio)

Azmon out e Lukaku squalificato: a Bologna emergenza attacco

Per Azmoun sono escluse lesioni al polpaccio destro. L'attaccante iraniano salterà la trasferta di Bologna, nella quale non sarà presente nemmeno lo squalificato Lukaku. In attacco Mourinho avrà dunque a disposizione solamente Belotti ed El Shaarawy. Spinazzola ha invece riportato un sovraccarico alla coscia destra ed è recuperabile per la sfida Champions del 'Dall'Ara'.