Per il match del Maradona contro il Cagliari Mazzarri è orientato a confermare gli undici che al momento danno maggiori garanzie: Natan terzino sinistro, con Juan Jesus centrale. In avanti tutto su Osimhen, con lui Politano e Kvara. Ranieri, reduce dalla rimonta super con il Sassuolo, ritrova Makoumbou a centrocampo e potrebbe puntare su Petagna e Luvumbo in attacco, con Pavoletti inizialmente ancora in panchina

PROBABILI FORMAZIONI DELLA 16^ GIORNATA: I 'CAMPETTI'