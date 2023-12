Inzaghi rilancia Barella e Lautaro Martinez dopo il turno di riposo in Champions League. Sanchez out per un affaticamento, non è nemmeno partito per Roma. Bisseck verso la conferma, Darmian a destra. Dubbio Patric per Sarri che ritrova Rovella in mediana. Le probabili di Lazio-Inter, in programma domenica alle 20.45

