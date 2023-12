Dove vedere Napoli-Cagliari

La partita tra Napoli e Cagliari, valida per la 16^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 16 dicembre alle 18 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Cagliari

Il Napoli è rimasto imbattuto in 23 delle ultime 24 sfide contro il Cagliari in Serie A (16 vittorie, 7 pareggi), registrando ben 12 clean sheet; l’unico successo dei sardi nel periodo è arrivato il 25 settembre 2019 (1-0 in casa dei partenopei con gol di Lucas Castro). Napoli e Cagliari hanno pareggiato due delle ultime tre sfide di Serie A, tante quante nelle precedenti 16: le due formazioni potrebbero pareggiare due gare di fila nel torneo per la prima volta dalla stagione 2009/10 (due “X” con proprio Walter Mazzarri alla guida dei partenopei). Il Napoli ha perso gli ultimi due match di campionato senza segnare, i partenopei non subiscono tre sconfitte di fila in Serie A dal gennaio 2020, mentre non registrano tre partite consecutive senza gol all’attivo nel torneo dal periodo tra febbraio e marzo 2009 (tre ko di fila, nelle ultime tre gare della gestione Edoardo Reja). Il Napoli ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite casalinghe di campionato, perdendo le due più recenti contro Empoli e Inter; i partenopei non subiscono tre sconfitte di fila al Maradona in Serie A dal dicembre 2021. L’ultima volta che invece hanno registrato almeno cinque match interni senza vittoria nel torneo risale al periodo tra ottobre 2019 e gennaio 2020 (sei in quel caso). Il Napoli (-10) è la squadra che ha registrato la differenza negativa più ampia tra i punti guadagnati in gare casalinghe rispetto a quelli ottenuti in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: i partenopei hanno infatti raccolto solo sette punti in sette match al Maradona rispetto ai 17 guadagnati in otto partite fuori casa. La curiosità: due degli ultimi tre gol del Napoli in campionato sono stati realizzati da giocatori subentrati (entrambi con Eljif Elmas); in generale, solo il Brighton (10) ha segnato più reti dei partenopei (otto) con calciatori entrati a gara in corso nei maggiori cinque campionati europei 2023/24.