8/13

ROMA-SLAVIA PRAGA 2-0 (Europa League) - 26 ottobre 2023

Chi al posto di Dybala: El Shaarawy

Assenza che non ha pesato neanche nella successiva gara europea: una partita tutta in discesa per i giallorossi grazie alla rete in apertura di Bove, poi suggellata dal raddoppio firmato dal solito Lukaku