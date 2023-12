Diciotto minuti. Tanto è durata la partita di Renato Sanches a Bologna . Dopo l'inizio da titolare in Europa League era arrivato per lui anche il momento del ritorno in campo in A, dove mancava da inizio novembre nel derby contro la Lazio. Dentro all'intervallo per Spinazzola, poi però sostituito al 64' per lasciare spazio a Bove . Il portoghese è uscito dal campo perplesso, poi si è seduto in panchina.

La spiegazione di Mou

Mourinho nel post gara a DAZN ha parlato del cambio: "Mi scuso pubblicamente con Renato, quello che ho sentito di dover fare è molto dura per un calciatore, ma lo è anche per un allenatore. Mi è capitato forse tre o quattro volte in vent'anni di carriera". Poi in conferenza ha aggiunto: "Con lui viviamo una situazione di speranza, cioè che nella partita trovi lo spazio ideale per fare un salto. Ha cicatrici emozionali, ancor più che muscolari. Ha avuto tanti infortuni nella sua storia e lavora ad una intensità bassa. In coppa ci aveva dato una sessantina di minuti di speranza, ma ho rischiato a pensare che nel secondo tempo servisse la sua qualità. Il salto - spiega sempre Mourinho - non c'è stato. L'ultima volta mi era successo con Matic al Chelsea, mi dispiace da morire ma non potevo lasciare la mia squadra con un giocatore con un ritmo basso".