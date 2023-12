Ibra a Milanello: primo giorno nel nuovo ruolo

Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello per vivere il primo giorno nel suo nuovo ruolo dirigenziale. E' arrivato poco prima dell’allenamento e ha salutato la squadra tra spogliatoio e palestra. Ibra, inoltre, ha assistito all’allenamento da bordocampo con Moncada e D’Ottavio per poi restare, probabilmente, a pranzo a Milanello. La visita dell'ex campione era attesa da giorni, rinviata per problemi influenzali che lo hanno costretto a rimandare anche l'incontro con Pioli e la squadra. E per Ibrahimovic quella di oggi è comunque anche l'occasione per rivedere ex compagni dopo pochi mesi dall'addio al calcio giocato. Sarà Senior Advisor della proprietà e lavorerà "in stretto coordinamento" con proprietà e management e con un "ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali", si occuperà tra l'altro di "sviluppo dei giocatori e formazione per alte prestazioni" e progetti speciali come lo stadio. La presenza dello svedese arriva ad una settimana dall'eliminazione dalla Champions League seguita poi alla vittoria con il Monza in campionato. Il Milan venerdì sarà di nuovo in campo contro la Salernitana e l'obiettivo è trovare continuità per restare agganciato ai primi posti in classifica.