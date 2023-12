Diversi dubbi per Andreazzoli e Sarri ancora che sperano di recuperare alcuni big. Ristabiliti Caputo e Baldanzi per i padroni di casa ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina. Tra i biancocelesti non c'è il recupero di Romagnoli in difesa, giocherà Patric, che affiancherà Casale. Davanti Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ