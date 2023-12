Il ritorno alla vittoria, una buona prestazione con qualche momento di sofferenza e gli infortuni di Luis Alberto e Immobile. Maurizio Sarri ha sia motivi di gioia che soddisfazione dopo la trasferta di Empoli: "Era importante ritrovare punti e fiducia. Oggi due buoni spezzoni, ma possiamo migliorare la qualità del palleggio". Nessun regalo particolare in vista di Natale: "Non credo ci muoveremo a gennaio". Sulla Superlega: "Non mi piace nemmeno la nuova Champions"

EMPOLI-LAZIO 0-2: GOL E HIGHLIGHTS