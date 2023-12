Milan, la prima di Ibra allo stadio da dirigente

Il Milan trova il pareggio al 90' sotto gli occhi di Zlatan Ibrahimovic, in tribuna alla sua prima gara da rappresentante del Milan. Nel pre partita sorrisi e saluti ai tifosi da bordocampo, poi un po' di tensione. Le prime foto del campione svedese nella sua nuova veste in rossonero

Zlatan Ibrahimovic torna a rappresentare i colori rossoneri, lo svedese si è seduto in tribuna all’Arechi in occasione di Salernitana-Milan. L’ultima volta, da tesserato, salutò il suo pubblico in occasione della sfida interna contro il Verona - l’ultima dello scorso campionato - e diede il suo definitivo addio al calcio giocato. Oggi, a distanza di oltre 6 mesi, è stato accolto dalla sua vecchia gente, ma in una nuova veste da Senior Advisor per il Milan.