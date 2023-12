Le probabili formazioni della 17^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Inter che aspetta ci conoscere l'entità del problema di Lautaro. Milan con Bennacer in cabina di regia. Nella Juventus riecco Rabiot mentre Sarri non recupera Romagnoli. Roma in ansia per Mancini che è a rischio convocazione. Mazzarri intanto potrebbe rilanciare Mario Rui dal primo minuto

In attesa di sederci a tavola per i pranzi e le cene natalizie, occupiamo il divano per gustarci la giornata numero 17 di campionato. Siamo reduci dall’allungo dell’Inter in testa alla classifica e dai continui cambiamenti nella zona Europa. Anche dietro c’è battaglia vera e i prossimi 90 minuti di campionato potrebbero ulteriormente cambiare gli scenari

Le notizie di questa settimana sono tante e per molti tifosi e fantallenatori ci sono aggiornamenti su rientri e possibili disponibilità. “Torna a fine dicembre” si leggeva qualche tempo fa per un po’ di elementi delle varie rose. Ecco ci siamo. Questo e il prossimo turno potrebbero riabbracciare un sacco di giocatori che non si vedevano da un po’. Quali? Per rispondere chiamiamo in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Pronti per il giro pre natalizio dai campi delle 20 di A? Partiamo