Dove vedere Inter-Lecce

La partita tra Inter e Lecce, valida per la 17^ giornata di Serie A , sarà trasmessa sabato 23 dicembre alle 18 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni, con commento di Fernando Orsi. A bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Dalle ore 17 e dalle ore 20 appuntamento con La Casa dello Sport Day . In studio Giorgia Cenni, Stefano De Grandis e Lorenzo Minotti.

I numeri di Inter e Lecce

Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 14 sfide di Serie A contro l’Inter (3N, 10P): 1-0, con una rete di Guillermo Giacomazzi, il 29 gennaio 2012. L'Inter è la squadra contro cui il Lecce ha perso più incontri (26 in 34 precedenti) e quella contro cui ha subito più reti in Serie A (79). L’Inter ha vinto 16 delle 17 gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (1P), incluse tutte le ultime nove; i nerazzurri hanno segnato 49 gol nei precedenti in casa contro i pugliesi in campionato (2.9 di media a match), a fronte di sei subiti (0.4 in media a incontro). L'Inter ha vinto 13 delle prime 16 gare in una stagione di Serie A per la seconda volta nella sua storia: in precedenza ci era riuscita solo nel 2006/07, torneo in cui ha trovato il successo anche nel 17° turno. Dopo aver vinto tre delle prime cinque gare di questo campionato (2N), il Lecce ha ottenuto solo un successo nelle successive 11 (6N, 4P), contro il Frosinone nell’ultima giornata: l’ultima volta che i pugliesi hanno vinto almeno due gare di fila in Serie A è stata tra novembre 2022 e gennaio 2023 (tre). L’Inter ha tenuto la porta inviolata in 11 delle 16 gare giocate nel torneo in corso, in sole cinque occasioni nella storia della Serie A una formazione ha registrato più clean sheet nelle prime 17 giornate: la Juventus (12 nel 1965/66 e nel 2022/23), il Cagliari (13 nel 1966/67), il Milan (12 nel 1971/72) e la Roma (12 nel 2003/04) – tuttavia, nessuna di queste ha poi vinto lo Scudetto a fine stagione. Solo Fiorentina (150) e Napoli (141) hanno effettuato più recuperi offensivi in questo campionato rispetto ai nerazzurri (138) e al Lecce (128).