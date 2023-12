Stop all'Olimpico per gli azzurri, che chiudono in nove e vengono sorpassati al 6° posto dalla Roma. L'analisi di Walter Mazzarri: "Fino all'espulsione di Politano era il nostro momento migliore, ma non voglio parlare degli arbitri. Avevamo il 68% di possesso palla, ci è mancato cinismo". E sul modulo del suo Napoli: "Uso volentieri la difesa a quattro, bisogna ritrovare brillantezza ma giochiamo in modo simile all'anno scorso" SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

Non riesce il colpo all'Olimpico al Napoli, battuto 2-0 e sorpassato al 6° posto dalla Roma. Serata da dimenticare per gli azzurri, piegati dai gol di Pellegrini e Lukaku, ma soprattutto costretti a chiudere in nove giocatori a causa delle espulsioni di Politano e Osimhen nel secondo tempo. Episodi e partita analizzati dopo il fischio finale da Walter Mazzarri: "Sono convinto che, per come stavamo giocando in quel momento, fino all’espulsione di Politano era il nostro momento migliore. Eravamo superiori in tutto, ma non voglio parlare degli arbitri. Non siamo stati cinici vicino all’area. Nel primo tempo loro, tranne l’occasione di Belotti su nostro errore, non avevano fatto nulla a differenza nostra. Politano partiva negli spazi, avevamo iniziato molto bene e pensavamo di andare in vantaggio. Ora ragioniamo sulla prossima partita".

"Difesa a tre? Mi piace a quattro" Questo Napoli può giocare con la difesa a tre cara a Mazzarri? "Sono arrivato e dopo due partite mi chiedevano perché non si giocasse a tre - la risposta -, sono venuto perché mi piaceva come si giocava l’anno scorso. La uso volentieri la difesa a quattro. Mi sembra che contro squadre forti abbiamo giocato bene. Servono accorgimenti nuovi, bisogna ritrovare la brillantezza ma alcuni miglioramenti si sono visti ad esempio a Torino contro la Juve. Anche oggi, siamo venuti a Roma facendo il 68% di possesso palla nel primo tempo. Per me la strada è giusta: se in futuro vedrò che qualcosa non funziona, potrò pensare di rinforzare la difesa ma ora non mi sembra il momento. Giochiamo in modo simile all’anno scorso, ma abbiamo alcuni giocatori non al top della forma". approfondimento Pellegrini-Lukaku, la Roma batte il Napoli 2-0

"Condizioni da migliorare" A proposito di brillantezza, quanto tempo ci vorrà per recuperarla? "Purtroppo se vai in una grande squadra in un certo momento non puoi allenare - spiega Mazzarri -. Giocando ogni tre giorni è difficile far intervenire il preparatore. Alla prima sosta o con qualche rotazione penseremo ai richiami per migliorare le condizioni". E sulle nuove armi da trovare per andare in gol: "Qualcosa abbiamo già provato a farlo: Raspadori contro il Cagliari è entrato in una posizione diversa e abbiamo vinto. Servono anche movimenti diversi degli esterni, stiamo provando a fare qualcosa di diverso". approfondimento Le pagelle di Roma-Napoli 2-0