Napoli senza due attaccanti e con Lobotka in dubbio. Nel Milan ennesimo infortunio: a Salerno ko Tomori, ne avrà per almeno un mese. Nella Juve nessuna lesione per Alex Sandro, che salterà sicuramente la Roma: da valutare Locatelli, mentre Chiesa va verso il recupero. La Lazio perde Immobile. Ecco tutti gli indisponibili e gli squalificati in vista della 18^ giornata di Serie A

