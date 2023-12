Santo Stefano in campo per la Juventus con Chiesa e Locatelli che si sono allenati a parte, ma che dovrebbero tornare in gruppo nella giornata di mercoledì. C'è ottimismo sulla loro convcazione per la sfida contro la Roma. Se Chiesa non ce la farà a giocare dal 1', è pronto Yildiz. Nel video le ultime da Giovanni Guardalà

