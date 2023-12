Dove vedere Lazio-Frosinone

I numeri di Lazio e Frosinone

La Lazio è l’unica squadra contro cui il Frosinone non ha ancora segnato in Serie A; in quattro confronti, i biancocelesti hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio. La Lazio ha perso due delle ultime sei partite di Serie A contro squadre neopromosse (3 vittorie, 1 pareggio), tante sconfitte quante nelle precedenti 46 (36 vittorie, 8 pareggi). La Lazio ha segnato e subito 18 gol in questo campionato; l’ultima stagione di Serie A in cui i biancocelesti hanno avuto una differenza reti nulla o negativa dopo le prime 17 partite è stata la 2015/16 (-6 in quel caso), annata terminata in ottava posizione. Dopo una striscia di sei gare interne in cui è rimasta imbattuta in Serie A (4 vittorie, 2 pareggi), la Lazio ha perso la più recente (0-2 contro l’Inter) e non subisce due sconfitte casalinghe di fila da dicembre 2020, con Simone Inzaghi in panchina. Il Frosinone ha raccolto solo un punto da inizio dicembre in Serie A (1 pareggio, 3 sconfitte), nessuna squadra ha fatto peggio nel periodo (uno anche Sassuolo e Salernitana). Il Frosinone ha perso tutte le ultime sei trasferte di Serie A, subendo almeno due gol in ognuna di queste; si tratta già della peggior striscia di sconfitte consecutive per i ciociari fuori casa nella competizione. La Lazio è l’unica squadra di questo campionato a non avere ancora segnato gol di testa, mentre il Frosinone – dopo quello incassato contro la Juventus – ne ha concessi ben sei di testa, solo il Lecce (7) ha fatto peggio in questa Serie A. La Lazio ha ottenuto 18 clean sheets nel 2023 in Serie A: considerando gli interi anni solari, solamente nel 1999 (19) e nel 1989 (21) ha fatto meglio nella competizione (dal 1929/30).