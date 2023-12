Ancora un passo falso in casa del Napoli, che spreca e rischia nello 0-0 contro il Monza. L'analisi dell'allenatore azzurro: "È un momento particolare, non siamo lucidi. Meritavamo di vincere 2-0 o 3-0 per quanto prodotto: abbiamo avuto occasioni da quattro metri...". E sulla sua espulsione: "Kvara viene martoriato in continuazione come Osimhen. Se loro fossero rimasti in dieci? Sono errori che si pagano"

Il Napoli non chiude in bellezza il suo straordinario 2023. Ancora un passo falso al 'Maradona', casa degli azzurri che pareggiano 0-0 contro il Monza. Nessun gol ma tante chance per i padroni di casa, salvati tuttavia da Meret che para il rigore di Pessina. Non è mancato nemmeno il nervosismo nel finale: a farne le spese i due allenatori, espulsi per proteste. Proprio Walter Mazzarri ha analizzato la partita dopo il fischio finale: "Oggi 6 palle gol davanti al portiere, non è entrata. È stato uno 0-0 con tante palle gol: è un momento particolare, non siamo lucidi. Anguissa davanti al portiere lo ha preso, Kvara uguale e Gaetano idem. Bisogna guardare come si gioca, il possesso palla: abbiamo avuto occasioni da 4 metri". Sulla libertà concessa in campo a Kvaratskhelia: "In tre giorni di allenamento abbiamo provato questa soluzione: lui dietro a Raspadori, poteva creare ed è venuta bene. Purtroppo anche lui ha avuto l’occasione del gol e non l’ha trovata. Sto provando a toglierlo dalla morsa, dai raddoppi. Penso ne beneficerà se anche gli arbitri noteranno il trattamento che riceve. Sembrava rugby…". E su Simeone: "Oggi abbiamo finito col 4-2-4 contro il Monza che andava in contropiede. Giocando con quattro attaccanti ci è mancato solo il gol. Aspetto mentale? Dobbiamo fare gol, serve serenità sotto porta. Meritavamo di vincere 2-0 o 3-0 per quanto prodotto. La classifica non la guardo, penso a partita dopo partita. Il mio compito è far giocare la squadra il meglio possibile. Ho fatto loro i complimenti".