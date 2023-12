Nel video Bergomi analizza a Sky Calcio Club i movimenti in fotocopia di Thuram e Arnautovic contro il Genoa, mettendoli invece a confronto col modo di giocare del francese assieme a Lautaro. Dallo Sky Sport Tech e dai numeri emerge un dato chiarissimo: Lautaro pesa non solo per i suoi gol, ma anche per come migliora il rendimento dei compagni (vedi grafica qui sotto)

