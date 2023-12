Nel video da Sky Calcio Club, Giancarlo Marocchi esalta il momento di Adrien Rabiot, l’uomo che ha deciso Juve-Roma: "Premesso che per me i centrocampisti sono sempre i migliori di tutti… (ride, ndr), io lo apprezzo anche quando gioca male perché lo vedo sempre raddoppiare i compagni in difesa oppure sovrapporsi in attacco. Ha una lucidità pazzesca. Il suo modo di stare in campo e aiutare i compagni è da leader"

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ