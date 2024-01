Dove vedere Frosinone-Monza

La partita tra Frosinone e Monza , valida per la 19^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 6 gennaio alle 15.00 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Frosinone e Monza

Frosinone e Monza non si sono mai incrociate in Serie A, ma hanno disputato quattro partite in Serie B tra il 2020 e il 2022; i brianzoli sono in vantaggio per due successi a uno, con un pareggio a completare il bilancio. Il Monza non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due gare di fila contro squadre neopromosse in Serie A (2 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta); vittoria contro il Genoa nella più recente (1-0 con gol di Dany Mota il 10 dicembre scorso). Il Frosinone ha perso le ultime tre partite di campionato e in Serie A non fa peggio da una striscia di sei sconfitte consecutive arrivata nel 2018 sotto la guida di Moreno Longo. Il Frosinone ha vinto cinque delle nove partite casalinghe di questo campionato (2 pareggi, 2 sconfitte), il suo record di successi interni in una stagione di Serie A è sei (ottenuti nel 2015/16 ma in 19 gare). Il Monza non è riuscito a segnare nelle ultime tre partite di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 14 gare disputate nella competizione; l’unica squadra con una striscia aperta di gare senza reti più lunga nel massimo campionato è il Chievo (quattro, la più recente nel 2019). Il Monza ha pareggiato due delle ultime tre trasferte di Serie A (1 sconfitta): lo stesso numero di segni X collezionati dai brianzoli nelle 11 gare esterne precedenti (5 vittoria, 4 sconfitte). Monza (16) e Frosinone (13, come il Cagliari) sono due delle quattro squadre che hanno schierato più giocatori italiani in questo campionato di Serie A – tra le due c’è l’Empoli a quota 15. Il Monza ha sbagliato due degli ultimi tre rigori calciati in Serie A (Gytkjær contro il Lecce e Pessina contro il Napoli) dopo che aveva segnato tutti i precedenti cinque tirati nel torneo.