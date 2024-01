La Lazio vuole proseguire la striscia di risultati positivi contro l'Udinese reduce dal successo contro il Bologna, il primo in casa e il secondo stagionale per i friulani. Sarri non può disporre di Immobile e Luis Alberto e ripropone in attacco, insieme a Zaccagni sia Isaksen che Castellanos, decisivi nella rimonta contro il Frosinone. Fra i padroni di casa resta fuori Samardzic, ormai ai margini e in attesa di una sistemazione sul mercato

