Seck, incidente d'auto nella notte: illeso

L'attaccante del Torino Demba Seck è rimasto coinvolto questa mattina verso le 3 in un incidente stradale. Il giocatore granata, a bordo di una Mercedes, è andato a schiantarsi contro alcuni lampioni in via Pietro Cossa, nella periferia del capoluogo piemontese, per cause ancora da accertare. Seck è rimasto illeso e ha rifiutato il trasporto in ospedale mentre l'auto ha subito gravi danni. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un palo abbattuto. L'attaccante, classe 2001 è al centro di varie voci di mercato nelle ultime ore dopo essere finito un po' ai margini della rosa di Ivan Juric