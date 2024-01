Mourinho, la conferenza stampa LIVE

Si parla molto di un Milan in difficoltà. Che squadra si aspetta?

"Affronto una squadra che gioca per un titolo, che ha vinto lo scudetto due anni fa, anche se quest'anno la distanza con Inter e Juve non sarà facile da recuperare. È quella squadra lì, ha perso qualche giocatore importante per infortunio in difesa ma ha già preso due per cercare di trovare una soluzione. In centrocampo e in attacco ci sono tutti, è una squadra che sicuramente vuole vincere dopo la sconfitta in Coppa che per loro era anche un obiettivo. Metteranno tutto su questa partita, sanno le nostre difficoltà, però noi andiamo là. Ho parlato ieri con i giocatori dopo l'analisi del gioco e dell'atteggiamento: non ho nessun problema di lealtà con i miei giocatori, per questo non c'è niente che qualche persona possa o vorrebbe dire ai miei giocatori che io non ho detto. Per me è molto chiaro che la differenza tra le difficoltà è utilizzarle che sono vere come un modo per giustificare quello che possiamo fare di più. E in questo non mi risparmio assolutamente con loro. La squadra difensivamente è stata perfetta, soffre un gol con una rimessa laterale nostra e l'abbiamo trasformata in un calcio d'angolo. Dopo un rigore di un bambino di 18 anni con 55 minuti in Serie A e che io continuo a definire rigore dei tempi moderni, ovvero secondo molto inferiori come protezione al gioco rispetto a 20 anni fa, ma non ho detto che non c'era. Poi però l'allenamento l'ho fatto con 6 giocatori ed è difficile migliorare le cose, ma il messaggio è rimasto lì: c'è gente che deve dare di più"