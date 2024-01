Le partite di Serie A di oggi

Serie A

Dybala non ha riportato lesioni dopo la Coppa Italia, ma non sarà schierato contro il Milan, come confermato da Mourinho in conferenza. Anche Alessandro Florenzi non recupera per il big match della prima giornata di ritorno. Pioli potrà invece contare sul ritorno di Okafor, squalificato Mourinho. Nella Lazio Immobile torna per la panchina, ma si ferma Castellanos, che salterà anche la Supercoppa MONZA-INTER LIVE