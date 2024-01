Dove vedere Atalanta-Frosinone in tv

La sfida fra Atalanta e Frosinone, valida per la prima giornata del girone di ritono di Serie A, si gioca questa sera, lunedì 15 gennaio, e sarà in diretta su Sky , canali Sport Calcio, Sky Sport 251, e in streaming su NOW

La sfida fra Atalanta e Frosinone si giocherà questa sera, lunedì 15 gennaio , alle 20.45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo saranno a cura di Massimiliano Nebuloni e Marco Nosotti.

I numeri di Atalanta e Frosinone

L’Atalanta, nei cinque precedenti di Serie A contro il Frosinone, ha fatto avuto quattro clean sheet. Nelle ultime sette partite di campionato ha perso tre volte contro squadre neopromosse, l’ultima sconfitta proprio contro il Frosinone, che ha vinto la partita d'andata contro l’Atalanta. Quest'ultima ha vinto tutte le ultime tre partite in casa e non registra più successi interni consecutivi nella competizione, in un singolo campionato, dal periodo tra febbraio e maggio 2021. Il Frosinone non vince in Serie A da sei partite consecutive: l’ultima vittoria il 26 novembre 2023 contro il Genoa. Sono 15 precedenti in Serie A - da allenatori - tra Gian Piero Gasperini ed Eusebio Di Francesco: sette vittorie per l’attuale tecnico dell’Atalanta, quattro pareggi e quattro vittorie per quello del Frosinone.