Inzaghi contro Sarri: uno sfida mai banale

Lo specialista contro il ribelle. Inzaghi contro Sarri. Ovvero chi nelle coppe nazionali ci sguazza e non vede l’ora di giocarle e vincerle contro chi non ci ha mai vissuto emozioni forti e spesso ne ha contestato tempi e modi. Sarri peró puó vantare nel suo palmares due trofei che Inzaghi ancora non possiede: lo scudetto e l’Europa League. Inter contro Lazio in questa inedita semifinale di Supercoppa è anche una rivincita sempre a Riyad tra Inzaghi e Sarri. Il primo confronto tra i due in Supercoppa andò in scena nel dicembre 2019. Lazio-Juve 3-1 gol di Luis Alberto, Dybala, Lulic e Cataldi allo scadere. Inzaghi con Immobile e Correa in attacco riuscì a superare Sarri che poteva disporre di Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala. Un’impresa degna dello specialista di questa competizione: Inzaghi ne ha vinte 4, tre contro la Juve, e detiene il record insieme a Fabio Capello e Marcello Lippi. Le ultime due le ha conquistate sulla panchina dell’Inter contro Juve e Milan. Per questo e per le 3 coppe Italia è considerato re di coppe. Sarri da parte sua non ha mai avuto questo feeling ma risponde con il tricolore più importante: scudetto vinto sulla panchina della Juventus e in più con l’Europa League vinta al Chelsea. Inoltre nel computo totale dei confronti con Inzaghi è avanti 6 vittorie a 5 con 1 pareggio. Quando era al Napoli ha servito un 3-0 e due 4-1 consecutivi a Inzaghi che ha risposto invece battendo Sarri alla Juve due volte in 3 partite. Da quando sono a Inter e Lazio, è avanti Inzaghi 3-2 con l’ultima recente vittoria per 2-0 all’Olimpico. Insomma comunque vada non è mai stato e non sarà mai uno scontro banale