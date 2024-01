Se Vlahovic, reduce dalla doppietta col Sassuolo, è intoccabile in questo momento, per l'altra maglia in attacco è ballottaggio aperto tra Federico Chiesa e Kenan Yildiz: a Lecce, domenica 21 gennaio, sarà ancora staffetta, come già accaduto nel match vinto contro i neroverdi

Staffetta per il sorpasso. La Juve si allena alla Continassa, prossimo impegno a Lecce , domenica sera. La trasferta più lunga del campionato, ma nulla in confronto alla distanza con Riad (Arabia Saudita) dove è impegnata per la Supercoppa la capolista Inter . Che in campionato è avanti di due punti . Distanze fisiche e aritmetiche che si incrociano, come Juve e Inter in caso di successo della squadra di Allegri. Che sa bene – anche se a parole conta la distanza dalla quinta in classifica - quanto questo passaggio del campionato possa pesare nella corsa scudetto.

Vlahovic non si tocca, il centrocampo è una certezza

E se Vlahovic ha ritrovato forma fisica e gol, ecco che per l’altra metà dell’attacco è facile immaginare ancora una nuova staffetta. Yildiz e Chiesa. Prima uno, poi l’altro. C’è un equilibrio da mantenere, non è tempo – ancora - di vederli insieme. Dall’esordio dal primo minuto contro il Frosinone, il giovanissimo turco è sempre partito dall’inizio. Al Via del mare toccherà ancora a lui? Oppure Chiesa più riposato, e anche in gol, contro il Sassuolo? L’ultima volta in Puglia la passata stagione a decidere fu il primo gol in serie A di Nicolò Fagioli. Oggi il centrocampista – per motivi extracampo - non è a disposizione. Mentre ci sarà Mckennie, che con Rabiot e Locatelli è uno dei sempre presenti di questa stagione. Sarà staffetta in attacco, ma la certezza per Allegri sta nel mezzo.