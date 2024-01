"Lotito deluso, non arrabbiato"

"Come ha reagito Lotito? Non era arrabbiato, ma deluso, come me: abbiamo fatto una brutta figura davanti a una vasta platea televisiva. Il presidente la pensa come me: con l’Inter ci sta perdere, ma non così. Dal campo avevo la sensazione che fossimo in ritardo su tutto, ho visto una squadra che sembrava anche impaurita, avevamo timore a uscire da dietro, passaggi sbagliati al minimo accenno di pressione. O eravamo impauriti o molli mentalmente. In tutte le esperienze negative ci sono insegnamenti, l’ho detto anche ai ragazzi alla fine. Scelte sbagliate all’inizio? Sarebbe cambiato poco. La somma del valore dei singoli dell’Inter è superiore alla nostra ma il divario non è questo. Se vogliamo essere competitivi in queste partite dobbiamo avere qualcosa in più a livello tattico e di motivazioni, e non è stato così stasera. Se mi ha stupito l’Inter? No, sono rimasto stupito dalla prestazione dei miei. Dell’Inter mi ha stupito che hanno mosso la palla a uno o due tocchi a una velocità che raramente gli avevo visto fare".