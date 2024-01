A Giuntoli il premio come miglior direttore sportivo dell'anno per quanto fatto nella scorsa stagione con il Napoli e fino ad ora con la Juventus: "Riconoscimento da dividere in due. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con me". Poi sul mercato di gennaio bianconero: "Kean ha tante richieste, valutiamo. Il nostro calciomercato è chiuso". Domenica la possibilità del momentaneo sorpasso sull'Inter: "Vogliamo la Champions. Guardie e ladri? Battuta per sdrammatizzare" TUTTE LE NEWS DI MERCATO LIVE

Ai margini della cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards a Dubai, live su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, Cristiano Giuntoli - miglior direttore sportivo dell'anno per quanto fatto la scorsa stagione con il Napoli, e fino ad ora con la Juventus - ha parlato a proposito del mercato bianconero, con Moise Kean al centro, seguito da diversi club europei tra cui l'Atletico Madrid: "Kean ha tante richieste. Stiamo valutando con il suo agente cosa fare per il suo, e per il nostro bene. Se dovesse partire, il nostro mercato sarebbe chiuso". Al momento, quindi, chiude all'arrivo di un possibile innesto in questo mercato di gennaio: "Con 49 punti in 20 gare, siamo contenti di quello che stiamo facendo. Abbiamo dei ragazzi fantastici, dobbiamo continuare così".

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti tutti i premi Globe Soccer Awards: Haaland miglior giocatore Serata di gala con la cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards a Dubai: è Haaland il calciatore dell'anno, Giuntoli miglior direttore sportivo, il City vince tra i club e Guardiola tra gli allenatori. E tanti altri: talento emergente a Bellingham, 'Maradona Award' (e altri due premi) a Cristiano Ronaldo da miglior marcatore del 2023, Aitana Bonmatì miglior calciatrice: eccoli tutti GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT MIGLIOR GIOCATORE DELL'ANNO: ERLING HAALAND Battuti i finalisti: Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Victor Osimhen, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Bernardo Silva e Vinicius Junior MIGLIOR DIRETTORE SPORTIVO DELL'ANNO: CRISTIANO GIUNTOLI (Napoli/Juventus) Battuti i finalisti: Mateu Alemany (Barcellona), Txiki Begiristain (Manchester City), Edu Gaspar (Arsenal), Monchi (Siviglia/Aston Villa) e Thiago Scuro (Monaco) MIGLIOR ALLENATORE DELL'ANNO: PEP GUARDIOLA Battuti i finalisti: Carlo Ancelotti, Mikel Arteta, Simone Inzaghi, Marcel Koller, Lionel Scaloni, Luciano Spalletti e Xavi

"Grazie al Napoli. E con la Juve ora puntiamo alla Champions League" Un premio, quello di miglior ds dell'anno, da dividere in due: tra Napoli e Juventus. Lo stesso Giuntoli ricorda quanto fatto la scorsa stagione in azzurro: "Siamo riusciti a nell'impresa di vincere lo scudetto, devo ringraziare Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti e tutte le persone che hanno lavorato con me. Con la Juve è iniziata una nuova avventura, mi hanno accolto benissimo e fino ad ora stiamo facendo un grande lavoro. Vogliamo mettere a posto i conti e andare in Champions League".

"Battuta di Allegri? Per sdrammatizzare" Anche ai Globe Soccer Awards, Cristiano Giuntoli non nasconde le ambizioni bianconere: nel prossimo turno potrebbe arrivare il temporaneo sorpasso sull'Inter, impegnata in Supercoppa Italiana contro la Lazio. Il direttore sportivo torna anche sulla battuta dell'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ("Come nei giochi di guardia e ladri") post Sassuolo: "Quella di Allegri secondo me era una battuta per sdrammatizzare le precedenti polemiche, da buon toscano. Ad oggi noi guardiamo al quinto posto, domenica abbiamo una partita molto importante a Lecce".