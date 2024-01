Ex allenatore di Udinese e Milan, Alberto Zaccheroni torna al Blue Energy Stadium dopo l'incidente avuto ad inizio 2023 e per il quale ha rischiato la vita. Il club friulano gli dedica una maglia e un caloroso "Bentornato mister". "Vi ringrazio tanto per l'accoglienza: non vedevo l'ora di tornare a Udine", le parole di Mister Zac

UDINESE-MILAN, LA CRONACA DELLA PARTITA