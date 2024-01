Dove vedere Frosinone-Cagliari

La partita tra Frosinone e Cagliari valida per la 21^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 21 gennaio alle 12.30 in diretta su Sky , canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara con il commento di Nando Orsi. A bordocampo Angelo Mangiante. Dalle 11.30 e dalle 14.30 appuntamento con 'La Casa dello Sport-Day' con Giorgia Cenni in compagnia di Stefano De Grandis e Giancarlo Marocchi.

I numeri di Frosinone e Cagliari

Il Cagliari è imbattuto contro il Frosinone in Serie A (2 vittorie, un pari), solo contro Crotone (sei), Salernitana (cinque) e Ternana (quattro) ha disputato più match senza mai perdere nel massimo campionato. Nella sfida d’andata dello scorso 29 ottobre contro il Frosinone, il Cagliari è diventata la prima squadra nella storia della Serie A capace di vincere un incontro con tre gol di svantaggio al 70° minuto di gioco (4-3 il punteggio finale). Il Frosinone ha perso gli ultimi cinque match di campionato, subendo ben 15 reti nel periodo; solo una volta in Serie A i ciociari hanno registrato più sconfitte di fila: sei tra settembre e ottobre 2018, in un parziale in cui incassarono 17 gol con Moreno Longo alla guida. Nelle tre sfide di questo campionato tra due squadre neopromosse ha sempre vinto la squadra ospitante, dopo che nelle precedenti 13 gare solo una volta la formazione in casa aveva ottenuto il successo. Due delle quattro vittorie del Cagliari nella Serie A 2023/24 sono proprio arrivate contro formazioni neopromosse. Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare di campionato (una vittoria, 2 pareggi), i sardi non registrano una striscia più lunga senza sconfitta in Serie A dal periodo tra gennaio e febbraio 2022 (cinque in quel caso). Solo il Frosinone (due) ha guadagnato meno punti del Cagliari (tre) in trasferta in questo campionato; queste due squadre sono infatti due delle tre formazioni, insieme al Lecce, ancora senza vittorie fuori casa nella Serie A 2023/24. Tra le squadre attualmente in Serie A, il Cagliari è quella che ha la striscia aperta più lunga senza vittoria in trasferta: 15 match (5 pareggi, 10 sconfitte), l’ultimo successo dei sardi fuori casa nel massimo campionato risale al 27 febbraio 2022 (2-1 contro il Torino).