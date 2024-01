Terzo trionfo consecutivo con l'Inter, il quinto a livello personale che lo consacrano come il migliore all time in Supercoppa Italiana. Simone Inzaghi festeggia la manita, ma nelle parole post partita esordisce con le congratulazioni ai rivali: "Innanzitutto vanno fatti i complimenti al Napoli, hanno giocato una grande partita, una volta rimasti in 10 hanno lottato come leoni fino alla fine - dice l'allenatore nerazzurro a SportMediaset -. Ai miei vanno fatti i complimenti perché abbiamo giocato una semifinale tre giorni fa, era una cosa nuova per tutti. Qualcosa abbiamo pagato, ma abbiamo avuto grandissima concentrazione. Abbiamo difeso molto bene, potevamo segnare già nel primo tempo con l'occasione di Dimarco e nel secondo potevamo far gol prima ma avevamo davanti una squadra forte e organizzata che sapeva quello che doveva fare. Record personale? Sono soddisfatto, ma soprattutto per i miei ragazzi. Per quanto lavorano. Anche per la società che, in questi 3 anni, non ci ha fatto mancare mai nulla nonostante le difficoltà. E poi i nostri tifosi: sono venuti fino a qua, hanno affrontato un lungo viaggio e volevamo condividere con loro questa vittoria. Infatti dopo il gol di Lautaro tutti i giocatori e la panchina sono andati sotto la curva, è stato chiaramente una dedica per loro".