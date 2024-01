Sabato 27 gennaio alle 20:45 i rossoneri ospitano a San Siro il Bologna. Pioli è intenzionato a confermare la formazione che ha vinto a Udine in rimonta: Giroud in attacco con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle sue spalle. Thiago Motta non avrà a disposizione lo squalificato Posch, al suo posto ci sarà De Silvestri. In attacco tornerà Zirkzee dal primo minuto. Milan-Bologna sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

PIOLI: "AMO LEAO, E' UN GENIO"