Thuram insegue doppia cifra e miti del passato

Sulla scia dei grandi. Dopo il primo trofeo vinto da protagonista Marcus Thuram ora non è più solo una bella sorpresa ma un punto di riferimento che dovrà trascinare l’Inter insieme a Lautaro nella difficile trasferta di Firenze. Senza mezzo centrocampo e con la Juve che continua ad aumentare la sua pressione, serve la forza della ThuLa e quel pizzico di sfrontatezza del francese numero 9. I numeri dicono: 10 gol totali e 7 assist, sempre titolare in campionato dove per ora è a quota 8 reti. Andare in doppia cifra al primo anno di Serie A vorrebbe dire eguagliare questi giocatori che sono riuscititi nell’era dei 3 punti a fare almeno 10 gol in campionato al primo anno in nerazzurro. Ronaldo, Lukaku, Djorkaeff ed Eto’o. Non una brutta compagnia per Thuram che proprio contro la Fiorentina all’andata trovò il primo gol in questa stagione. Allora nessuno se lo aspettava così determinante come poi si è rivelato nei mesi successivi. Arrivato l’estate scorsa a parametro zero, ora Tikus è uno dei giocatori più utilizzati da Inzaghi. Dialoga bene con Lautaro e regala velocità e imprevedibilità a tutta l’Inter. E con una Juve che continua a correre spedita, chi meglio di Thuram per rimanere in scia in attesa dello scontro diretto del 4 febbraio e poi provare il controsorpasso.