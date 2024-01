Dove vedere Genoa-Lecce

I numeri di Genoa e Lecce

Il Lecce ha vinto la gara di andata contro il Genoa (1-0, 22 settebre 2023) e potrebbe battere il Grifone per due match di fila per la prima volta in Serie A; la formazione pugliese aveva ottenuto un solo successo nelle precedenti 14 sfide contro i liguri nella competizione (5 pari, 8 sconfitte). Il Genoa è imbattuto in casa contro il Lecce in Serie A: cinque successi e due pareggi nei sette precedenti; in generale, il Grifone ha all’attivo più precedenti interni senza mai perdere nella competizione solo contro il Venezia (otto). Il Genoa ha perso senza segnare l’ultima sfida in Serie A contro il Lecce, dopo che aveva segnato almeno due reti in otto delle nove precedenti sfide contro la formazione pugliese nella competizione; l’ultima volta che il Grifone non ha trovato il gol in due incontri di fila in campionato contro questa avversaria risale al 1998, in Serie B. Il Lecce ha chiuso quattro delle ultime cinque gare di Serie A con una sconfitta e senza segnare, dopo che era rimasto imbattuto in tutte le cinque precedenti; nelle ultime cinque giornate di campionato, infatti, la formazione pugliese è quella che ha raccolto meno punti (uno) e l’unica che non ha vinto neanche una volta. Il Genoa non ha perso nessuno degli ultimi sei incontri di Serie A (2 vittorie, 4 pari), trovando il successo in quello più recente (2-1 contro la Salernitana): per il Grifone, quella in corso è la serie di imbattibilità più lunga nella competizione da marzo 2022 (otto partite di fila senza sconfitte in quell’occasione). Inoltre, la squadra rossoblù non vince da due partite di fila nel massimo campionato da febbraio 2021 (tre in quell’occasione).